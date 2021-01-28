Milli Eğitim Bakanı 'kuzuları'na 'çok haklısın' demekten sıkılmış

Yüz yüze eğitimin başlaması için okullarda önlem almak konusunda hiçbir şey yapmayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılmasını yine 'vatandaşın göstereceği hassasiyet'e bağladı.

Haber Merkezi

Yüz yüze eğitimin başlaması için okullarda gerekli önlemlerin alınması konusunda hiçbir adım atmayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasını yine vatandaşın göstereceği "hassasiyet"e bağladı.

Twitter hesabından öğrencilerin okulların açılması taleplerine "Çok haklısın" diye yanıt verdiği bir video paylaşan Selçuk, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" diye yazdı.

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