Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine ve oğlu Salih Gergerlioğlu’na tehditler geldiğini söyledi.

Gergerlioğlu, yapılanların göz korkutma olduğunu belirtti. Gergerlioğlu ayrıca, "Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir" ifadesini kullandı.

Tele1’den Rojda Altıntaş’ın haberine göre Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Tehditler alıyorum ama ciddiye almıyorum. Oğlum son zamanlarda dikkat çekiyor. Oğlum çocuklarım içerisinde en çok bana benzeyen çocuğumdur. Onun da yolu insan haklarıdır. Bundan dolayı tehditler alıyor. Ama bunlar da sosyal medya trollerinin işleri. Kendi tedbirlerimizi alırız ama bunlar göz korkutmadır.

AKP tabanından beni destekleyen çok insan var. Beni telefonla destek için arayıp 'HDP’li değilim, AK Partiliyim' diyen insanlar oldu. Yapılan zalimliği haksızlığı görüyorlar. İktidar partisi son derece zavallı. Namaz meselesini örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Anadolu Ajansı’na ve TRT’ye çeşitli haberler yaptırıyorlar.

Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir. Mücadele ederken son nefesimi veririm. Zindanlar bizim direnişimizi durduramaz. Bu yolda kurban seçilenlerden olabiliriz ilk kurban ben değilim son kurban da ben olmayacağım."