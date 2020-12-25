Milletvekiline 'kasetli' şantaj

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın gizli kameraya alınıp kendisine şantaj yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre santaj, Karabat'ın seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanışmasıyla başladı.

A.A., A.D.E., C.A., E.B.'den oluşan biri kadın dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat’tan 10 milyon TL istedi.

Odatv'nin haberine göre Karabat ise şantaja karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu’nun talimatı sonrası Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

Şantajcı ekip çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 24 Aralık günü tutuklandı.

