Milletvekili Yavuzyılmaz AKP'li Kardemir yöneticilerinin astronomik maaşlarını açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu. Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ortaya çıkarmıştı.

Yavuzyılmaz, bu kez de KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ilan etti. AKP'li isimlerin 2021 maaşlarını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, kaynak olarak Kardemir Genel Kurul tutanakları ve Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağını gösterdi.

Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın Kardemir YK başkanlığından ve Kardökmak YK Başkanlığından aldığı 'huzur hakkı' parası ile toplam aylık geliri 77.140 TL. Kardemir Başkan Vekili Erdal Erdem'in de, Kalkınma Bankası YK üyeliğinden ve Karçel YK Başkanlığından aldığı 'huzur hakkı' ile aylık toplam geliri 72.403 TL.

'Karşılaştırdığımızda görülüyor: Maaşlar astronomik'

soL'a bilgi veren Yavuzyılmaz "bilgiler genel kurul toplanı tutanaklarında var. Halka arz şirketler olduğu için beyan etmek zorundalar. Yalnız baktığınız yerde görmeyorsunuz. Çünkü 2021 yılı genel kurul tutanağında 2020 yılında aldıkları maaş tutarı aynen devam ediyor diyor. 2020 yılı genel kurul toplantı tutanağına bakıyorsunuz diyor ki maaş tutarı aynen devam ediyor. 2019 yılına gidiyorsunuz orada diyor ki, 2018 yılı maaş tutarı artı ÜFE yüzde 33,64, sonra 2018'e gidiyorsunuz orada bir rakam var, aylık net 29.500 lira." dedi.

Hesapladığında 2021 yılı maaşının 39.423 lira olduğunu gördüğünü ve bu rakamın astronomik bir rakam olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz "bir kıyas yapacak olursak, Türkiye'de diğer demir-çelik fabrikaları olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları'nın yönetim kurulu üyeleri ne kadar alıyor? 2021 yılı genel kurul toplantı tutanaklarına göre bağımsız yönetim kurulu üyeleri yani atananlar, AKP'li bürokratlar 11.500 lira alıyor" diye konuştu.

Yavuzyılmaz'ın hesaplarına göre, Kardemir yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşları şöyle:

Alparslan Bayraktar: Kardemir YK Başkanı ücreti: 39.423 TL, Enerji Bakan Yrd maaşı: 27.717 TL, Kardökmak YK Başkanı huzur hakkı: 10.000 TL (birkaç gün önceye kadar), Toplam: 77.140 TL

Erdal Erdem: Kardemir YK Başkan Vekili ücreti: 39.423 TL, Kalkınma Bankası YK üyesi maaşı: 22.980 TL, Karçel YK Bşk. huzur hakkı: 10.000 TL (birkaç gün önceye kadar) Toplam aylık maaş: 72.403 TL