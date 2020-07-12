Millet İttifakı’nın Ayasofya sınavı: Çok sevinenler, ölü taklidi yapanlar…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha bir yıl önce ibadete açılması çağrılarına “oyuna gelmeyin, bunlar tezgah” dediği Ayasofya’yı Danıştay’ın kararıyla ibadete açması “Millet İttifakı” cephesinde ilginç bir görüntü yarattı.

AKP’nin hamleleri sonrası neredeyse hiçbir refleks gösteremeyen ittifak bileşenleri, bu karar sonrası ya sessizliğe gömüldü ya da sevinç mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmezken, İYİP, Saadet Partisi, Mansur Yavaş ve Muharrem İnce ise 'sevinç' mesajları paylaştı.

İşte ittifak unsurlarının karar sonrası açıklamaları…

‘Açıyorsanız açın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya kararının alınmasının ardından tek bir açıklamada dahi bulunmadı. Kılıçdaroğlu, karar öncesi “açıyorsanız açın” diyerek AKP’ye karşı çıkmayacaklarının sinyalini şu sözlerle vermişti:

Egemenlik üzerinden gitmek yanlış. Zaten bizim topraklarımız. Açıyorsanız açarsanız. Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok. Onlar şöyle hesapladılar ‘Biz bunu ibadete açacağız, CHP buna karşı çıkacak, biz bunlar yıllardır dinsiz imansız diyorduk, yine karşı çıktılar’. Zaten oranın imamı var, ibadet de yapılıyor, ezan da okunuyor. Sanki bu ülkede Ayasofya’nın açılışına herkes karşıymış gibi…Erdoğan şunu söyleyecek ‘Yargı ret ederse ben yapacaktım ama mahkemeler ret kararı verdi', mahkeme açılsın kararı verirse ‘Ben müze olmasını istiyordum ama bizde mahkemeler bağımsız yapacağım bir şey yok' diyecek.

‘Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum’

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, karar sonrası Erdoğan’ı tebrik ederken, “Erdoğan’ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açmaz demiştim. Seçmen konsolidasyonu için o manivelayı elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş mutlu, İmamoğlu sessiz

CHP ve İYİP ortak adayı olarak girdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Mansur Yavaş da Ayasofya kararının memnuniyetle karşılayanlar arasında yer aldı. Yavaş, “Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ülkemize, milletimize ve İslâm alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise karar sonrası sessiz kalan isimlerden oldu.

'Oh be... çok şükür'

Ayasofya kararına en çok sevinen CHP'lilerden biri de Mehmet Bekaroğlu oldu.

Bekaroğlu karar sonrası "Oh be... çok şükür, Ayasofya ibadete açıldı" mesajını paylaşırken, bu mesaja tepkiler geldi.

Muharrem İnce namaz sırasına girdi

Ayasofya kararına destek veren CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, namaz sırasına dahi girerken, “Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız. (Namaza ilişkin) O gün protokol olmaz ama özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim” açıklamasında bulundu.

Saadet mutlu: Sevindirici adım

Ayasofya’nın ibadete açılması için yıllardır eylemler yapan Saadet Partisi de kararı destekledi. Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ayasofya hakkında alınan karar, yıllarca bunun mücadelesini veren bizler ve milletimiz için sevindirici bir adımdır. Fakat; böylesine önemli bir mâbet üzerinden yeni bir kutuplaşma havası oluşursa; bu, her şeyden önce Ayasofya'nın mânasına uygun olmayacaktır” dedi.

Davutoğlu ve Gül'den destek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül, "Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.

Ahmet Davutoğlu ise, "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran #AyasofyaCamii hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Babacan, ise "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

HDP’den açıklama

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "HDP açısından Ayasofya, insanlığın kültür mirasının bir parçasıdır. Alınan karar, tarihsel ve kültürel açıdan yanlıştır, dinsel ve milliyetçi yargılarla alınmıştır. Böylece Danıştay, bir insanlık mirasını AKP iktidarının insafına terk etmiş, kendisini AKP seçim propagandası mekanizmasının bir parçası haline getirmiştir" ifadesi kullanıldı.