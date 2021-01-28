Millet İttifakı üyesi partinin vekili: Kınamadım çünkü fırsat bulsam ben döverim

MHP'den ihraç edilmesi sonrası Millet İttifakı üyesi Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global'deki tartışma programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının haince bir saldırı olduğunu ancak Ülkücüler tarafından "organize olarak" yapılmadığını öne süren Enginyurt, "Ama MHP kınamadı" hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela. Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim. Şimdi neyi kınamasını bekliyorsunuz. Canım adam yalan yanlış ne kadar iftira varsa söylemiş. Önüne gelene hakaret etmiş. Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Eee biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş. Vay efendim sen niye kınamadın? Ya sen adamın anasına, babasına hakaret ettin, empati yapın Allah aşkına."