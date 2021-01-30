Mil-Diyanet Sen, 'LGBT derneklerinin kapatılması' için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe veriyor

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Başkanı Celaleddin Gül, Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Başkanı Celaleddin Gül, Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

Sendika Başkanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu’ya sosyal medyadan şu mesajı iletti:

 “Sayın @suleymansoylu ! Lütfen İç İşleri Bakanı olarak yetkinizi kullanın ve şu ahlaksız Lut kavmi artığı LGBT derneklerini kapatıp tüm faaliyetlerini durdurunuz. Bu aziz millet sizden bunu bekliyor. Şimdi değilse ne zaman?”

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