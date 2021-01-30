Mil-Diyanet Sen, 'LGBT derneklerinin kapatılması' için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe veriyor

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Başkanı Celaleddin Gül, Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

Sendika Başkanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu’ya sosyal medyadan şu mesajı iletti:

“Sayın @suleymansoylu ! Lütfen İç İşleri Bakanı olarak yetkinizi kullanın ve şu ahlaksız Lut kavmi artığı LGBT derneklerini kapatıp tüm faaliyetlerini durdurunuz. Bu aziz millet sizden bunu bekliyor. Şimdi değilse ne zaman?”