Mike Pence, Joe Biden'ın seçim zaferi onayını engellemeyeceğini söyledi

ABD Kongresi, her eyaletteki Seçim Kurulunun oylarını resmen saymak ve nihai sonucu açıklamak için ortak bir oturum için toplandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, oturuma başkanlık edecek. Prosedür, Joe Biden'in Trump'ın 232 aleyhine 306 oy topladığı seçim sonuçlarına itiraz etmek için son şans.

Trump itiraz etmesi ve sonuçları engellemesi için Pence'e çağrıda bulunmuştu ancak Pence sonuçları engellemeyeceğini açıkladı.

Demokrat Biden'ın 20 Ocak'ta ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etmesi bekleniyor.