Migros'ta internetten 'doktor' satışı

Migros'un internetteki sanal marketinde sağlık kuruluşu üzerinden doktor satışı yapılıyor.
Söz konusu reklamda "Anadolu Sağlık Merkezi'nden 'E-Doktor Hizmeti'" denildi. "Sepete eklenebilen"ler arasında, "tıbbi danışmanlık hizmeti", "online psikolog görüşmesi" gibi hizmetler yer alıyor.
Sitedeki fiyatlar 169,90 TL'den başlayıp, 499,90 TL'ye kadar ulaşıyor.
Reklama doktorlardan da tepki geldi.
"Doktorları bir markette satmadığınız kalmıştı" diyen sağlık çalışanları, #migrosbuolmadı etiketiyle sosyal medyada paylaşım yaptı.