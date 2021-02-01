soL Bakış'ta Kocaeli Şekerpınar Migros işçileri ve Çayırova Baldur süspansiyon işçilerinin direnişlerini ve bugün gerçekleşen işçi ziyaretlerinden görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
soL Bakış soL TV'de yayında:
Migros ve Baldur işçilerinin direnişi soL Bakış'ta
soL Bakış'ın bugünkü gündeminde Kocaeli Şekerpınar Migros işçileri ve Çayırova Baldur süspansiyon işçilerinin direnişi var.
Haber Merkezi
soL Bakış'ta Kocaeli Şekerpınar Migros işçileri ve Çayırova Baldur süspansiyon işçilerinin direnişlerini ve bugün gerçekleşen işçi ziyaretlerinden görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
soL Bakış soL TV'de yayında: