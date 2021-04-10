Migros işçilerinden Twitter'da eylem çağrısı

Ücretsiz izine karşı çıkmaları ve sendikalı olmalaarı bahane edilerek Kod-29'la işten çıkarılan Migros işçilerinin direnişi haftalardır devam ediyor.

İşçiler geçtiğimiz gün patron Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’daki villası önünde eylem yapmak istemiş ancak polisin saldırısı sonucu 36 kişi gözaltına alınmıştı. Kaymakam, patron Tuncay Özilhan'ın sokağına özel eylem yasağı çıkarmıştı.

Olayın aradından Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) Migros boykotu çağrısında bulunurken, seslerini duyurmak için Twitter'dan eylem çağrısı yaptı. Sendika konuya ilişkin paylaşımında şöyle dedi: