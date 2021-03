Migros işçileri TÜSİAD önünden seslendi: Servetiniz bizden çaldıklarınızdır

Kocaeli Şekerpınar Migros depoda çalışan ve sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkarılan, daha sonra Kod 29’la işten atılan Migros depo işçileri bugün TÜSİAD önünde basın açıklaması yaptı.

Direnişin 74. gününde İstanbul Taksim’deki TÜSİAD Merkezi’ne yürüyen işçilere önce polis engel olmak istedi. Kısa süreli tartışmanın ardından işçiler TÜSİAD’ın önüne gelerek burada bir basın açıklaması yaptı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’na üye işçiler, Migros patronu Tuncay Özilhan’ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu TÜSİAD önünde yaptıkları açıklamada “İşçiler açken Tuncay Özilhan’a huzur yok” yazılı pankart açtılar.

Yapılan basın açıklamasında "Anadolu Grubu bünyesindeki Migros’un depolarında günde 16 saat çalışmaya, tacize, mobbinge, ağır çalışma koşullarına, kölelik dayatmasına karşı örgütlenerek sendikamıza üye olan işçiler ücretsiz izine çıkarılarak cezalandırılmak istendi" denildi.

Açıklamada "İşçileri salgın koşullarında açlıkla terbiye etmeye çalışanlara karşı 'İşçiler açken Tuncay Özilhan’a huzur yok' diyerek direnişimizi Anadolu Grubu önüne taşıdık, taleplerimizi büyük patron Tuncay Özilhan’ın gökdelenleri önünde haykırdık” denildi.

'Örgütlenme özgürlüğü sadece patronlara mı var?'

İşçiler yaptıkları açıklamada "Bu ülkede örgütlenme özgürlüğü sadece patronlara mı var?" diye sorarak şunları dile getirdi:

"Patronların TİSK’i, TOBB’u, TÜSİAD’ı, MÜSİAD’ı gibi onlarca örgütü varken, işçiler sendikalara üye olmak istediğinde Kod 29 ile ahlaksız ilan edilerek işten atılıyor veya ücretsiz izne çıkarılarak açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. İktidar her gün bir yenisini eklediği teşvikler, yasal düzenlemelerle işçilerin kazanılmış haklarına saldırarak patronların kârına kâr katmaya, sömürüyü katmerlemeye devam ediyor. Bizler, patronlar ve onların kuklaları siyasal iktidar karşısında çaresiz olmadığımızı biliyoruz. Gücümüzü birliğimizden ve işçi sınıfımızın dayanışmasından alıyoruz. 74 gündür bu güçle direniyor, sırtımızı sınıf kardeşlerimize dayayarak omuz omuza vererek mücadelemizi büyütüyoruz."

İşçiler TÜSİAD önünde patronlara "Servetiniz bizden çaldıklarınızdır" diye seslendiler.

Direnişçi işçi Şeyma Nur Kılınçlı burada yaptığı açıklamada "Her yer Migros her yer direniş diyerek her yeri eylem yerine çevireceğiz. Biz her yerde olacağız” dedi. Direnişçi işçilerden Tayfun Göneş de "İşçilerin emeğini çalarak holdingler kuruyorsun, sermaye biriktiriyorsun. Hakkımızı vermek zorundasın, bizi görmek zorundasın Tuncay Özilhan!” diye konuştu. Direnişçi işçi Sevim Göneş de "İşçi kazanana kadar, zafere ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Eyleme PTT direnişinden işçiler de destek verdi. PTT-Sen yöneticisi direnişçi işçi Süleyman Şen "Sendika Migros'a da girecek PTT'ye de girecek, kaçarı yok!” dedi.