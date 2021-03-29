Migros işçileri Tuncay Özilhan’ın villasının önüne gidiyor

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartılan Migros depo işçileri, 84’üncü gününde eylemlerine devam ediyor.

Migros patronu Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılacak basın açıklamasına çağrı yapıldı.

Açıklamada "Direnişimizin 84. gününde Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın villasının önünde yapacağımız basın açıklamamıza tüm basın mensuplarını bekliyoruz. Tüm emek dostlarını direnen Migros depo işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz." denildi.

29 Mart(pazartesi)

14.00

Hidiv Kasrı, Çubuklu Cd. Muhacirler Sokak Beykoz/İstanbul