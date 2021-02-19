Migros işçileri kasa kilitledi: 'Benim bebeğim 4 günlüktü, beni neden ücretsiz izine çıkardınız'

Migros tarafından ücretsiz izne çıkartılan işçiler günlerdir Çayırova‘da direnişlerini sürdürüyor.

İşçiler dün seslerini duyurmak için İzmit merkezde bulunan Migros'da kasa kilitleme eylemi yaptı.

Eylemden sonra marketin önünde açıklama yapan işçiler, gece gündüz sadece Migros’un karnını doldurmak için çalıştıklarını dile getirirken, haklarını almak istedikleri için açlık ve yoksulluğa mahkum edildiklerini söyledi.

'Benim bebeğim 4 günlüktü beni neden ücretsiz izine çıkardınız'

Kasa kilitleme eylemi sonrası konuşa direnişteki işçilerden Tayfun "Gece gündüz çalıştık, raflar boş kalmasın diye... Gecemizi gündüzümüzü Migros'un deposunda çürüttük ama sonucunda ne yaşadık, ücretsiz izne çıkarıldık. Neden, sendikal faaliyet. Geçen ay Migros Şekerpınar'da 80 personel Covid-19' yakalandı. Bu insanlarla temasta olan herkes hâlâ depolarda çalıştırıldı. Geri kalan 600 personele bulaşmadı mı? İnsan sağlığına neden değer verilmiyor? Emekçilere neden değer verilmiyor? Benim çocuğum dünyaya geldikten sonra, beni doğum izninden sonra neden işten çıkarırsınız? Terimizin son damlasına kadar deponuzda çalıştık. Hakkımız olan bu muydu" dedi.

Tayfun Göneş, tepkisini "Benim bebeğim 4 günlüktü beni neden ücretsiz izine çıkardınız?" sorusuyla sürdürdü.

Konuşan bir diğer Migros işçisi “Biz güzel şartlarla çalışmak istedik. Bir hafta sonu bile iznimiz olmadan çalıştık. 08:00-22:30 çalıştık. Hafta sonunu bile bize haram gördüler. Bize siz halkı besleyeceksiniz dediler. Ama onlar bizi hiç düşünmedi. Biz bunları hak etmedik” diyerek tepkisini dile getirdi.

Direniş 46 gündür devam ediyor

Şekerpınar Migros deposunda çalışan işçiler pandemiye karşı alınmayan önlemler, uzun çalışma saatleri, kötü çalışma koşulları, mobbing ve tacize karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlendi.

DGD-Sen’e üye oldukları gerekçesiyle 70 işçi ücretsiz izne çıkarılırken, üç işçi önce Esenyurt’a sürgün edildi, ardından işten çıkarıldı.

Bu adım sonrası direnişe geçen işçiler, ücretsiz izinlerin kaldırılması ve işten çıkarmalara karşı mücadeleye devam ediyor.

İki buçuk yıldır depo çalışanı olduğunu söyleyen Fatma, işe girdiği ilk sene çatı çökmesiyle su içerisinde kalan depoda çalıştıklarını belirtti. İlk zamanlar kendi isteğiyle kaldığı fazla mesailerin daha sonra kendisine mecburmuş gibi dayatıldığını söyleyen ve bir ay içinde 160 saat mesai yapan Fatma, 1 Ocak tarihinde hiçbir şey söylenmeden ücretsiz izne çıkarıldığını anlattı. Fatma asgari ücretle geçinemezken 1168 liraya mahkum edildiğini söyledi.

Direnişe geçen işçiler, 46 gündür depo önünde eylemlerini sürdürüyor.

Sadece üçüncü çeyrekte 9 milyon lira kâr

Migros 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 9 milyon TL net kâr açıklarken, üçüncü çeyrekte satış gelirlerini yıllık yüzde 19,1 oranında arttırmıştır.