Migros işçileri darp edilerek gözaltına alındı

Migros tarafından ücretsiz izne çıkartılan işçiler günlerdir Çayırova‘da direnişlerini sürdürüyordu.
Seslerini duyurmak için Migros'ta kasa kilitleme eylemi yapan Migros işçileri bugün de şirketin deposu önünde eylemdeydi.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), 14 işçinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.
Sendika açıklamasında, "Migros depo önünde kadın işçilerin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz direnişimizin 60. gününde işkenceyle gözaltına alındık. 14 işçi arkadaşımız dövülerek gözaltına alındı. Kod29’a karşı tavizsiz mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.
Migros depo önünde kadın işçilerin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz direnişimizin 60. gününde işkenceyle gözaltına alındık. 14 işçi arkadaşımız dövülerek gözaltına alındı.— DGD-SEN (@DGDSEN) March 5, 2021
Kod29’a karşı tavizsiz mücadeleye devam edeceğiz!@Migros_Turkiye hesap vereceksin!#KadınİşçilerGözaltında pic.twitter.com/2pYkoTiyZn