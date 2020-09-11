Midilli'deki yangının ardından mülteciler sokaklarda kaldı

Çarşamba günü Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampının bir yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelmesinin ardından, gidecek yeri olmayan binlerce mültecinin yollarda gecelediği belirtildi. Yanlarında yetişkin olmayan 406 çocuk ve genç ise Yunanlı yetkililer tarafından uçakla anakaraya gönderildi.

Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukların geçici olarak kalacakları Kuzey Yunanistan’daki tesislere yerleştirildikleri, diğer AB üyesi ülkelere gönderilmelerine ilişkin program üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kötü koşullarıyla bilinen Moria kampında yaklaşık 12 bin 500 mültecinin kaldığı ve yaşam alanlarını yitiren mültecilerin yol kenarlarında, otopark alanlarında ve tarlalarda kaldığı belirtildi.

Çarşamba günü çıkan yangında büyük zarar gören kamp, gece çıkan ikinci bir yangının ardından bütünüyle enkaza dönüştü. Mültecilerin adanın ana şehri olan Mytilene’ye ulaşmasını engellemek ve tarlalarda ve yol kenarlarında kalmalarını sağlamak üzere ek polis gücü getirildi.

Göç bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, hassas grup ve ailelerin sığınması için gereken tüm önlemlerin alınacağı dile getirilirken, mültecilerin şehirlere yerleştirilmesinin ada halkı ile gerilimlere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Kuzey Ege valisi Kostas Mutzuris, belediyelerin durumla ilgili atılacak adım konusunda ihtilaf içinde olduklarını ve henüz bir karar verilmediğini söyledi. İsmini açıklamak istemeyen bir hükümet yetkilisi ise, mültecilerin teknelerde konaklamasının güvenli bir çözüm olmadığını ve Midilli’yi terk etmek isteyen mültecilere yanlış bir mesaj vereceğini ileri sürdü.

Yunan makamları, kampta yaşayan 35 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından yangının kasten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor.

Almanya’da gösteri: Moria’daki sığınmacılar ülkeye getirilsin

Almanya’nın başkenti Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra evsiz kalan binlerce kişinin ülkeye getirilmesi istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, göstericiler, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın önüne yürüdü.

Göstericiler, "Moria'dan Almanya'ya getirin, hemen şimdi", "Yerimiz var", "Sınırlara hayır" ve "Sınır dışı etmeleri durdurun" sloganları atarak, üzerinde "Tüm sığınmacı kamplarını kapatın", "Moria iyi değil", "Kampları boşaltın, hemen kabul edin", "Moria yanıyor hemen tahliye edin" ve "Yazıklar olsun Avrupa Birliği" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliği’nin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

Gösteriler Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt ve Leipzig, Münih şehirlerinde de düzenlendi.

Alman bakan: 2 bin kişinin alınmasını talep ediyoruz

Öte yandan, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti.

Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini savundu.

AB Komisyonu’nun sığınmacı politikasındaki tutumunu eleştiren Müller, "Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz" dedi.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacının kaldığı Moria Kampı'nda dün gece farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.