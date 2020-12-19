'Midilli'deki sığınmacı kampında durum korkunç'

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nın, çıkan bir yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra, yeni kampta koşulların iyileşmediğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, "Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil" diyen Müller, "Yeni kurulan Kara Tepe Kampı'nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

Sığınmacı ve mülteci kamplarında dünyaya gelen çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu belirten Müller, sorunların çözümü için sığınmacıların geldiği ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini savundu.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı, geçen Eylül ayında tamamen yanarak yok olmuş ve bunun üzerine Ada'da, eski bir askeri eğitim bölgesi olan Kara Tepe'de, şu an 7 bin 300 kişinin yaşadığı geçici bir kamp oluşturulmuştu. Yunanistan'a ait adalarda 17 binden fazla sığınmacı yaşıyor.