'Midesine kuru ekmek gidiyorsa halk aç değil' diyen AKP'li vekil Şahin Tin kimdir?

"Milletin midesine sadece kuru ekmek gidiyor" sözlerine "O zaman aç değil demek" yanıtını veren AKP Denizli milletvekili Şahin Tin büyük tepki çekmişti.

Peki, bu sözleri söyleyen Tin, kimdir?

Tüm patron örgütlerinde onun adı var

Meclis'teki genel profile uygun olarak Tin de bir patron. Bunu gururla Meclis sayfasındaki biyografisine de işletmiş durumda. İsminin hemen altında bu yüzden "Sanayici, İş Adamı" yazıyor.

Tin, Denizli İş Adamları Platformunun Kurucu üyesi, aynı zamanda AKP'ye yakınlığıyla bilinen patron örgütü MÜSİAD'ın Denizli Şube Başkanlığını yapmış bir isim.

Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği de yapan Tin, tüm bu "sıfatlarını" AKP Denizli İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevi ile "taçlandırmış" durumda.

Dolayısıyla TBMM'de de üyesi olduğu patronları temsilen yer alıyor.

Patronun 'referansları' arasında kimler yok ki...

Tin'in sahibi olduğu "Aysan Raf" adlı firma, Arçelik, Borusan, DHL, Koçtaş, Dinarsu, LC Waikiki, Metro Market, Paşabahçe, Sürat Kargo, Tekzen gibi çok sayıda firmayla iş yaparken, yurtdışında da 4 ülkede temsilciliği bulunuyor.

Firmanın sitesinde dünyanın birçok bölgesine ihracat yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Bu firmanın haberlere konu olmasını sağlayan olaylardan biri, Erdoğan'ın 2016 yılında da tekrarladığı TL ile iş yapma çağrısı olurken, Tin, "Dövizi milli paramız Türk Lirası’na çeviriyoruz. Şirketimiz AYSAN Raf'ın tüm ticari satışlarını milli değerimiz olan ‘Türk Lirası’ üzerinden gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasında bulunuyordu.

Aynı Tin, sadece birkaç yıl önce 2,5 milyon dolar harcayarak fabrikanın makine parkurunu yenilediğini söylüyordu.

İşlemlerini dövizle mi yoksa TL ile mi yapıyor bilinmez ama Tin'in keyfinin pandemi günlerinde de oldukça yerinde olduğu, şirketinin iş yaptığı "referans" firmalara bakınca kolaylıkla anlaşılıyor.

İşçiler ve Tin...

Vekili olduğu kentte işçilerin emeği üzerinden milyonlar kazanan Tin, sadece seçim dönemlerinde işçilerin durumunu hatırlıyor. Patron kimliği sayesinde diğer patronların da desteğiyle fabrikalarda AKP propagandası yapan Tin, seçimden seçime hatırladığı işçilerin üzerinde ise aşağıdaki fotoğraf karelerinde görüldüğü gibi oldukça "sevimsiz" bir iz bırakmış durumda.

Tin'in "karınlarına kuru ekmek giriyorsa aç değildir" dediği emekçilerle aynı karede yer aldığı bazı fotoğraflar, vekilin işçilerle kurduğu ilişkideki zorakiliği ve mesafeyi anlatıyor.