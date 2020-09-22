Microsoft ünlü oyun yapımcısını satın aldı

Microsoft, popüler oyun şirketi Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bu satın almayla birlikte, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios, Microsoft'a katılmış oldu. Microsoft’un sahip olduğu oyun stüdyosu sayısı 15’ten 24’e çıktı.

Hardware Plus’ın aktardığına göre Microsoft, bu satın alımla birlikte The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake gibi dünyaca ünlü oyunları Xbox’ta da çıkaracak.

Aynı zamanda yapılan açıklamaya göre, ZeniMax Media çatısındaki bütün oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Yeni çıkacak olan The Elder Scrolls 6, Starfield gibi yapımlar da Game Pass kütüphanesine eklenerek oyunculara sunulacak.