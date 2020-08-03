Microsoft TikTok’u almak için görüşüyor, Trump 45 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasaklayacağını açıkladığı TikTok adlı video uygulamasının ABD kolunun satışı için yapılan görüşmelere Microsoft’un katıldığı doğrulandı.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, şirketin satın alma görüşmelerine katılmadan önce Trump’la görüştüğü belirtildi.

Microsoft, Çinli şirket ByteDance’in uygulaması TikTok’un ABD kolunu satın almak için yapılan görüşmelere katıldığını doğruladı ve satın alma görüşmelerinin 15 Eylül’de tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Reuters’ın üç kaynağına dayandırdığı haberine göre ise Trump, ByteDance’e TikTok’u satması için 45 süre verdi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın haftasonu Trump’la yaptığı görüşmenin ardından, şirketin TikTok’un ABD, Kanada ve Avustralya’daki hizmetlerini satın almak için harekete geçtiği açıklandı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada “Başkanın endişelerine karşılık vermenin önemini tamamen takdir ediyoruz. Tam bir güvenlik incelemesine tabi tutmak üzere TikTok’u satın almaya ve ABD Hazinesi dahil olmak üzere ABD’ye ekonomik yarar sağlamaya bağlıyız” denildi.

Microsoft ile görüşmeye dair Beyaz Saray’dan henüz bir açıklama gelmedi ancak Reuters konuyla ilgili üç kaynağına dayandırdığı haberinde Trump’ın ByteDance’e satış görüşmeleri için 45 gün süre tanımayı kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada TikTok’u ABD’de yasaklamaya hazırlandıklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pazar günü Fox News’te katıldığı bir programda, ABD’de TikTok, WeChat gibi uygulamalarıyla faaliyet gösteren Çinli şirketlerin, Çin Komünist Partisi’ne veri aktardıklarını öne sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de aynı gün ABC televizyonunda yaptığı açıklamada TikTok hakkında “Hepimiz bir değişiklik olmasını kabul ediyoruz. Herkes (TikTok’un) şimdi olduğu gibi varlığına devam edemeyeceğini kabul ediyor” demişti.

TikTok ise Cumartesi günü bir video paylaşımı yapmış ve “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz” demişti.

TikTok ertesi gün yaptığı açıklamada da kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması ve güvenliğine bağlı olduğunu açıklamıştı.

Trump’ın uygulamayı yasaklayıp yasaklayamayacağı bir federal komite tarafından incelenirken, Hazine Bakanı Mnuchin TikTok’un mevcut haliyle ABD’de kalamayacağını belirtmiş ve uygulamanın “100 milyon Amerikalı hakkında bilgiyi geri gönderme tehlikesi taşıdığını” ileri sürmüştü.