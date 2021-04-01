Microsoft, ABD ordusuna 22 milyar dolarlık 'gözlük' satacak

Teknoloji devi Microsoft, ABD ordusuyla 22 milyar dolara yakın bir sözleşme imzaladığını ve 10 yıl boyunca binlerce askere 'artırılmış gerçeklik' (AR) gözlüğü temin edeceğini açıkladı.

Söz konusu anlaşma, Microsoft'un 2018'de ABD ordusuna "artırılmış gerçeklik" teknolojisi sağlamak amacıyla yaptığı için 480 milyon dolarlık iki yıllık sözleşmeye dayanıyor.

Euronews'in haberine göre Microsoft'tan yapılan açıklamada şirketin 2031 yılına kadar ABD ordusuna "Uyumlu Görselliği Artırma Sistemi" (IVAS) tasarımına dayalı toplamda 120 bin AR gözlüğü temin edeceği ve bu gözlüklerin askerlerin sahada ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapasitesi artırılabilen HoloLens 2 teknolojisine sahip olacağı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Amerikan ordusunun Microsoft'a tam olarak 21.88 milyar ödeyeceği açıklandı.

AR gözlüklerinin Amerikan askerlerine "daha fazla ve güvenilir bilgi" sağlayacağı ve onlara daha hızlı karar verme yetisi kazandıracağı kaydedildi.