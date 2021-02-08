Miçotakis'ten 'Kıbrıs' açıklaması: 'İki devletli çözüm' tartışma dışı

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yetkililerinin yaptıkları "iki devletli çözüm" açıklamalarını kınadığını söyledi.

Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşen Miçotakis görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, BM öncülüğünde düzenlenmesi planlanan, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferansa katılacaklarını söyledi.

Ancak Miçotakis bu görüşmelerde iki bölgeli federasyon çağrısı yapan BM kararlarına dayanmayan herhangi bir çözüm modelinin tartışılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye yetkililerinin "iki devletli çözüm" ısrarını kınadığını açıklayan Miçotakis bu açıklamaların AB tarafından da reddedildiğini söyledi.

Miçotakis ayrıca Yunanistan'ın dış politikasının önceliğinin adadaki "Türk işgalini sonlandırmak ve uygulanabilir bir çözüm bulmak" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis de gayriresmi konferansa katılmaya hazır olduklarını belirterek, Ada'daki yeniden birleşmenin "çağ dışı" garanti sisteminin sona erdirilmesini ve Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini içermesi gerektiğini söyledi.