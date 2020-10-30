Miçotakis'ten Erdoğan'a telefon

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İzmir'de yaşanan deprem sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Reuters'ın haberine göre, Miçotakis Twitter hesabından da "Farklılıklarımız ne olursa olsun böyle zamanlar insanlarımızın birlik olmaları gereken zamanlardır" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması hâlinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti" denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak desteğe hazır olduklarını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir" denilmişti.