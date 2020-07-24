Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Güç değil, zayıflık göstergesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün cami olarak açılışı yapılan Ayasofya'yla ilgili "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi.

Yunanistan'da yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün 46. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Miçotakis, Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Miçotakis gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi.

Türkiye'yi "bozguncu" olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de "21. yüzyıl uygarlığına hakaret" olarak adlandırdı.

Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelyos Petsas da bir televizyon kanalına verdiği özel söyleşide Ayasofya adımının "Türkiye ile hıristiyan dünya arasında birleştirilemez bir uçurum yaratacağını" söyledi.