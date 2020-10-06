Miçotakis: Türkiye'nin gerilimi düşürme adımını memnuniyetle karşılıyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeye yönelik attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Ankara'nın karşılıklı ilişkileri iyileştirmek için daha fazla kararlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Atina'da görüşmesinin ardından konuşan Miçotakis, "Ülkemiz, Türkiye'nin mevcut gerilimi düşürme yönünde attığı ilk adımı olumlu karşılıyor. Bunun samimi bir hareket mi yoksa kısa ömürlü bir manevra olup olmadığını göreceğiz" dedi. Miçotakis, anlaşmazlıkları diyalog ve diplomasiyle gidermek istediklerini belirtti.

Miçotakis, "Kriz yolunu kapatma ve çözüm yolunu açma Türkiye'nin elinde. Biz ikinci yolda buluşmak istiyoruz, alacağımız yolun iki halkın çıkarına olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, geçen hafta Doğu Akdeniz'e ilişkin ilan ettiği mekanizmanın diplomatik çözüme "alan açacağına" inandığını söyledi.

Stoltenberg, "İki müttefikin arasındaki anlaşmazlıkların, müttefik dayanışması ve uluslararası hukukun ruhuyla yapılacak müzakereler yoluyla çözüleceğini kesinlikle umuyorum" dedi.

Stoltenberg, geçen hafta Atina ve Ankara arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla, Doğu Akdeniz'de kazara çatışma çıkmasının engellenmesine yönelik bir mekanizma oluşturduklarını açıklamıştı.