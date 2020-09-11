Miçotakis: Türkiye'nin geri adım atmak için AB Zirvesi'ne kadar vakti var

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz katılımıyla Korsika Adası’nda düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yle yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, "AB tarafından Yunanistan'a ve Kıbrıs'a verilen destek, sıradan bir destek değil. Bu, Avrupa'nın stratejik çıkarlarının artık haritada bulunduğunun kabul edilmesidir. Komşumuzun (Türkiye'nin) geri adım atmak ve krizden çıkış yolu bulmak, yani deniz ve keşif faaliyetlerine son vermek, saldırgan söylemleri kısıtlamak ve 2016 yılında terk ettiği sondaj temasları masasına geri dönmek için AB Zirvesi'ne kadar vakti var. Eğer anlaşamazsak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un da belirttiği üzere Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmak gibi çözüm yolları da her zaman mevcut" ifadelerini kullandı.

Güney Avrupa ülkeleri liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz'de istikrarı ve Türkiye'nin gerilimin tırmanmasındaki rolünü, bölgedeki provokatif eylemlerini konuştuğunu belirten Miçotakis, "Yedinci zirvede elde edilen sonuçlar, Türkiye'ye yol gösteriyor. Eğer Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve AB ile gerçekten samimi bir diyalog istiyorsa, tek taraflı eylemlerine son vererek, uluslararası hukukun hükümlerine keyfi olarak değil istisnasız bir şekilde saygı gösterdiğine dair inandırıcı örnekler sunarak bunu uygulamada göstermeli. Biz ise aynı şekilde hareket etmeye devam ediyoruz. Daha önce formüle ettiğimiz gibi 'provokasyonların sonu istişarelerin başlangıcı' olacak" dedi.

Zirvede bir görüşme yapan Miçotakis ve Macron'un, iki ülke arasında stratejik ilişkilerin kurulması ve savunma alanında işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.