Miçotakis: Türkiye saldırganlığı durdurmalı ya da AB yaptırımlarıyla yüzleşmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin İngiliz The Times gazetesine bir makale yazdı.

Türkiye'ye, durdurulan istikşafi görüşmeleri tekrar başlatma çağrısında bulunan Miçotakis, diyalog çağrısına uymadığı taktirde Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Miçotakis, "Türkiye'nin zirveye kadar sağduyulu bir tutum benimsememesi halinde, Avrupalı lider dostlarımın önünde anlamlı yaptırımlar uygulamak dışında başka bir seçenek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Miçotakis'in yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz.

Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor.

Türkiye'nin sakinleşmesi, masaya geri dönmesi ve 2016 yılında çekildiği istikşafi görüşmelere bıraktığı yerden yeniden başlaması lazım. Tüm bunları yapmamıza rağmen bile hala anlaşma sağlayamıyorsak o zaman çözümü Lahey'de aramalıyız.

Yunanistan; İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle güçlü ortaklıklar kurarken, Türkiye ise tek başına hareket ediyor, Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yapıyor, Suriye ve Libya'ya müdahale ediyor ve Hamas'a açıktan destek veriyor.

Türkiye, geçmişte kalan bir üslup kullanıyor. Düşmanlardan, şehitlerden, mücadeleden ve bunun için her türlü bedeli ödemekten bahsediyor. Yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs gibi iki AB üyesini değil, Birliğin tamamını tehdit eden aday bir ülke, böyle üslup ve tutum benimsiyor.

Yunanistan'ın Türkiye'den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi vardır. Ancak, iki ülke arasında herhangi bir askeri olayın yaşanmasının kimsenin çıkarına olmadığı da aşikardır."