Miçotakis muhalefet partilerinin liderleriyle görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Konseyi toplantısının sonuçları ve Yunanistan'ın dış politika konularındaki gelişmeler hakkında parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleriyle bugün günü ardışık toplantılar yapıyor.

Öğlen 12.30'da SYRİZA lideri Aleksis Çipras'la ve 13.30'da, KINAL lideri, Fofi Gennimata'yla görüşen Miçotakis, Elliniki Lysi partisinin lideri Kiryakos Velopoulos ile 18.15'te, 19.30 da MERA25 partisi lideri Yanis Varoufakis ile ve son olarak Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ile yarın sabah saat 9.30'da görüşecek.