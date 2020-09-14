Miçotakis: Midilli'de yeni sığınmacı merkezi kurulacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Pazar günü bir açıklama yaparak ülkesinin, geçtiğimiz hafta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Moria kampının yerine Midilli adasında kalıcı bir sığınmacı kabul merkezi açacağını açıklayarak, Avrupa’ya sürece daha yakından müdahil olma çağrısı yaptı.

Kötü koşulları ve fazla kalabalık olmasıyla eleştirilen Moria mülteci kampının geçtiğimiz hafta çıkan iki ayrı yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelmiş ve kampta kalan 12 binden fazla mülteci kent merkezi ve köylere gitmelerini engelleyen polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaşmıştı. Mültecilerin büyük bir bölümü yol kenarlarında ve tarlalarda, su, yiyecek ve tuvalet imkânı olmadan gecelemek zorunda kalmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kötü şöhretli Moria kampı yerine adada yeni bir sığınmacı kabul merkezi kurulmasının, ülkeye gelen sığınmacılara yönelik politikayı sıfırlamak için bir şans sunabileceğini söyledi.

‘‘Bu sorunu bir fırsata çevirmek istiyoruz,’’ diyen Miçotakis, düzenlediği basın toplantısında ‘‘Avrupa, sonunda nerede kurulması gerektiğine karar verirsek verelim, yeni merkezin idaresine çok daha fazla müdahil olmalı’’ diye konuştu.

‘‘Mutlak bir kesinlikle kalıcı bir kabul ve kimlik tespit merkezi olacak, bu mesajı her yöne göndermek istiyorum’’ ifadesini kullanan Başbakanın, yeni bir merkez açılmasına itiraz eden Midilli sakinleri ile, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların protestolarını görmezden geldiği görüldü.

Yunan yetkililerse barınaksız kalan sığınmacıları, Mytilene limanının dışındaki geçi bir çadır kente kabul etmeye başladı. Göç Bakanı Notis Mitaracaki Pazar günü yeni çadır kente bin sığınmacının gelmesini beklediklerini ve ilerleyen günlerde bu sayının artacağını ifade ederek, herkesin bir çadıra, yiyeceğe ve suya sahip olmasını sağlamak istiyoruz’’ diye konuşmuştu. Bununla birlikte yetkililer sığınmacılar arasında çok sayıda Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Yangının çıkmasından önce görülen Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alınan kamptaki hastaların izlerinin kaybedildiği ve hastalığın kontrolsüz bir şekilde yayılmasından endişe edildiği belirtiliyor.