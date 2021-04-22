Miçotakis: Erdoğan'la yakın gelecekte görüşmeyi bekliyorum, iletişim kurmamız gerekli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Perşembe günü Yunanistan menşeli televizyon kanalı Alpha'ya verdiği söyleşide AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın gelecekte bir görüşmeye dair beklentilerini söyledi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir görüşme olacak ama ne zaman olacağını söyleyebilecek durumda değilim. Görüşme, iletişim kurmamız gerektiği için gerçekleşecek. Görüşmenin yakın bir gelecekte olacağına inanıyorum” diyen Miçotakis bir Yunanistan Başbakanı'yla bir Türkiye Cumhurbaşkanı arasında yapılacak bir görüşmenin haber değeri taşımaması gerektiğini belirtti.

Dendias-Çavuşoğlu atışması yorumu

Miçotakis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla son basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın tutumuna da övgüde bulundu. Yunanistan Başbakanı, halka açık atışmaların nadir olduğunu, ancak iyi ilişkiler kurmada bir amaca hizmet edebileceğini belirtti.

Basın toplantısında uluslararası hukukun ülkeler arasındaki sorunları çözmek için tek çerçeve olması gerektiğini söyleyen Miçoakis, "Verdiğim yetki, hiçbir zorluğu cevapsız bırakmamaktı. Sorunlar dürüstlükle ve açıklıkla ortaya kondu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerdir” dedi.

Ne olmuşu?

İkili geçtiğimiz hafta yaptıkları ortak basın toplantısı esnasında bir tartışma yaşamıştı. Dendias' "Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir" demesi üzerine Çavuşoğlu, "Basın önünde benim ve milletime ağır ithamlarda bulunursanız ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği söylemini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez. Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir" denişti.

Dendias'sa, bunun ardından "Tahmin ettiğim kadarıyla sizin çalışma arkadaşlarınız kraldan daha fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" sözlerini kullanmıştı. Çavuşoğlu, sözlerini "Türkiye Doğu Akdeniz'de BM'ye kaydettiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür" diyerek sonlandırmıştı.