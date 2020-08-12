Miçotakis: Doğu Akdeniz’de ‘kaza riski’ pusuda bekliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile Atina arasında Oruç Reis gemisinin faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimin ardından bugün acil koduyla bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Miçotakis Doğu Akdeniz’de sınırlı bir alanda çok sayıda donanma gücünün bulunmasının bir “kaza”ya sebebiyet verebileceğini belirttiği konuşmasında “Böyle bir olayın sorumlusu bu koşullara yol açan olacaktır” dedi.

Miçotakis “Ülkemiz tehditlere ve şantaja boğun eğmiyor ama provokatif eylemleri de tolere etmiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan deniz sınırları anlaşmasının ardından, 28 Ağustos’ta Atina ve Ankara arasında yapılması planlanan istikşafi görüşmelerden çekilmesine atıfta bulunan Miçotakis, Atina’nın tüm komşularıyla diyalog başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Miçotakis “Diyalogdan çekinmiyoruz, en zor olanından bile. Çünkü pozisyonumuzun meşruluğuna güveniyoruz. Ancak provokasyonlar ve gerilimler arasında diyaloğun bir anlamı yok” dedi.

Yunanistan Başbakanı “Anlamı bir diyaloğun başlayabilmesi için komşu ülkede sonunda mantığın üstün gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.