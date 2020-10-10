Michigan'daki silahlı militanlar terör suçlamalarıyla hakim karşısında

Michigan Eyalet yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, silahlı sağcı bir grubun 6 üyesi Michigan valisini kaçırma planına katıldıkları şüphesiyle tutuklanan terörizm suçundan yargılanırken, yedinci bir üyesi Güney Carolina'dan iade edilecek.

Wolverine Watchmen adlı bir milis grubunun üyeleri veya ortakları olarak tanımlanan yedi kişi, savcılar tarafından eyalet-federal ortak soruşturmanın bir parçası olarak Çarşamba günü geç saatlerde gözaltına alındı.

Aşırı sağcı çete mensupları Covid-19 ve kamu sağlığı önlemleri nedeniyle Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Vali Gretchen Whitmer'ı kaçırmak için komplo kurmakla suçlanıyorlar.

Savcılar, söz konusu kişilerin aynı zamanda gözdağı vermek için kolluk kuvvetleri görevlilerini bölmeye çalıştıklarını, sivil kargaşayı kışkırtmak için şiddet tehdidinde bulunduklarını ve Lansing'deki Michigan Eyaleti Meclis Binası'na hücum etmek ve hükümet yetkililerini rehin almak için bir operasyon için eğitildiklerini söylediler.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel Cuma günü CBS News'e verdiği söyleşide ​​"Açıkça bu sadece sözde kalacak değildi. Bunların pek çoğu açık eylemdi. Ve bu yüzden, kimse hayatını kaybetmeden önce harekete geçme zamanının geldiğini düşündük" dedi.

Nessel, valinin soruşturmadan haberdar edildiğini ve son birkaç aydır yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Nessel, "Zaman zaman, kolluk kuvvetlerinin haberdar olduğu faaliyetlerin bir sonucu olarak, kendisi ve ailesinin yeri değiştirilmişti" diye ekledi.

Nessel’in bürosu tarafından açılan suç duyurusunda adı geçen yedi kişiden her biri, terör eylemlerine maddi destek sağlamak ve bir ağır suç işlemede ateşli silah bulundurmakla suçlanıyor. Bu suçların her ikisi de 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Aşırı sağcı çetenin mensuplarından 46 yaşındaki Pete Musico ve 26 yaşındaki Joseph Morrison ayrıca bir suç çetesine üye olmakla ve terörizm tehdidinde bulunmakla suçlandı. Başsavcı ofisi yaptığı açıklamada, Perşembe günkü duruşmalarında Musico ve Morrison için 10 milyon dolarlık para cezası ile hapis talep ettiklerini söyledi.

Diğer dördünün her biri için para cezası 250 bin dolar olarak belirlendi. Açıklamada, Michigan savcılarının yedinci sanığı tutuklandığı ve Güney Carolina'dan iade etmeye çalışıldığı belirtildi. O da çete üyeliğiyle suçlanıyor.

Söz konusu suçlamalara ek olarak hüküm giymeleri halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri valiyi kaçırmak için komplo kurmakla suçlanan altı kişi şu an tutuklu yargılanıyor.