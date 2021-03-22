Miami'de sokağa çıkma yasağına uymayan 1000 kişi gözaltına alındı

Miami Beach yetkilileri, bahar tatilinde bölgeye akın eden tatilcilerin Covid-19 tedbirlerine uymadığı, sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve maske takmadığı yönünde uyarıda bulundu.

Kent yetkilileri, kentin ünlü Güney Sahili'nde gece sokağa çıkma yasağını bir hafta daha yürürlüğe koymuştu. Yasağın gerekirse Nisan ayında da uzatılabileceği belirtilmişti.

Kentte, Covid-19 tedbirlerinin sağlanması için güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini, ancak bunun yeterli olmamasının ardından gece sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kent yönetimi, tutuklamalardan yarısından fazlasının eyalet dışından olduğunu aktardı.

Kentte cumartesi gecesi polisin sokağa çıkma yasağına uymayan kalabalığa karşı biber gazı kullandığı kaydedildi. Bölgede bir askeri aracın da devriye gezdiği belirtildi.