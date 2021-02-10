MI6 ajan alımında İngiltere’de doğmuş olmak şartını kaldırıyor

İngiliz gizli haber alma teşkilatı MI6 işe alım kurallarını değiştirdi. Buna göre kurumun tarihinde ilk kez İngiltere dışında doğanlar da gizli ajan olarak işe alınacak.

Çalışılacak pozisyona göre ise çifte vatandaşlığı olanlardan İngiltere dışındaki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri istenebilecek. Ayrıca MI6'te çalışmak için İngiliz vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olma koşulu bulunuyor.

İngiliz Times gazetesi bir hükümet yetkilisinin bu kararın “çeşitliliğin kurumu daha etkili kılacağı” gerekçesiyle alındığını söylediğini yazdı.

'Farklı kültürlerden gelenlerle daha etkili espiyonaj'

İlgili yetkili “Yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık’a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Farklı zihinleri bünyemizde barındırmak gibi bir fikrimiz var. Farklı ulus ve kültürlerden gelen kişilerle daha daha etkili espiyonaj yapabiliriz. Tamamı aynı şekilde düşünen ajanlarla değili, farklı düşünüp farklı sonuçlara ulaşan insanlarla da çalışmak istiyoruz” dedi.

MI6 geçen yıl işe alım yaşını "küresel teknoloji rekabetine uyum amacıyla" 21’den 18’e düşürmüştü. Kurumun başında ise İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore bulunuyor. Temmuz 2020’de MI6’in başına getirilen Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’ni yapmıştı.