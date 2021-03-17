MHP'nin istediği seçim barajı belli oldu

Habertürk gazetesinin Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, MHP'nin seçim barajı talebini köşesine taşıdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında yeni barajın yüzde 5 ya da 7 olacağını söylerken, Sarıkaya, MHP'nin talebinin yüzde 5 olduğunu dile getirdi.

Sarıkaya, “MHP’deki genel beklenti barajın yüze 5’te kalacağı noktasında; buna gerekçe olarak gösterdikleri de bir partinin veya partilerin toplamının Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yüzde 5 oya sahip olmasını zorunlu kılan kanuni düzenleme. Yani bir parti tek başına veya aynı Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşan partilerin toplam oy oranı yüzde 5’i geçmişse aday gösterebiliyor. Dolayısıyla doğal baraj zaten burada kendiliğinden oluşuyor” ifadesini kullandı.