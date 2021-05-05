MHP'nin hedefinde bu kez Bülent Aydemir var 

Twitter hesabından açıklamada bulunan İsmail Özdemir, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin sunduğu programda, MHP’ye karşı karalama kampanyası düzenlendiğini savundu.

Hedeflerinde bu kez Bülent Aydemir var

Özdemir açıklamasının devamında, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in MHP’nin Baki’yi hedef almasına tepki göstermesi üzerine, “Aydemir’in tutumu ise gazetecilik meslek ahlakının nasıl yerlere düşürüldüğünü göstermiştir” dedi.

“Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz” diyen Özdemir, Habertürk’ten yanıt beklediklerini belirtti.

Özdemir şunları söyledi:

MHP’nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını ilan etmesinin hemen ardından HaberTürk ekranlarından Ebru Baki’nin sunduğu programda eleştiri sınırının aşılarak, partimize doğrudan karalama kampanyası yürütülmesi medyadaki hazımsız suretleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Konuyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın İ.Ulvi Yönter, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden bu isimle birlikte, aynı programda bulunarak gerçekleri çarpıtıp, aleni bir şekilde MHP hasımlığı yapan program konuklarına da haklı olarak tepki göstermiştir.

Bu olay üzerine, bugün çıktığı HaberTürk ekranlarından, Ebru Baki’ye destek vereceğim derken, seviye, üslup ve ahlaki kayıplarını açıkça gösteren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in tutumu ise gazetecilik meslek ahlakının nasıl yerlere düşürüldüğünü göstermiştir.

Nereli olduğu bizi ilgilendirmeyen, fakat nezaket sınırlarını geçerek, haddini ve boyunu aşan cümlelerle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter’i hedef alan Bülent Aydemir şunu bilsin ki, Sayın Yönter’in bu konuda gösterdiği tepki MHP’nin tepkisidir. Hadi şimdi ne yapacaksınız? Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?

HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız? Temsil ettiğiniz yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri durmayız."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'yi ağır ifadelerle hedef almıştı.

Ulvi Yönter, Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'yi hedef alıp "Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

MHP'ye yanıt bugün, Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti.

Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek Yönter'in açıklamasına tepki göstermişti.