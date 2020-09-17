MHP’nin derdi belli oldu: ‘Çoklu baro’ gibi TTB’yi de bölmek istiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan ve kapatılmasını talep ettiği açıklamasının ardından bir açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi.

Yalçın’ın açıklaması MHP’nin isteğinin “çoklu baro” benzeri bir düzenlemeyle TTB’nin mesleki birliğinin hedef alınması olduğunu gösterdi.

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesine konuşan Semih Yalçın, Türkiye’de bazı meslek odalarında marksistlerin “yuvalandığı”nı kaydetti. Yalçın "Bunlardan biri de Türklükle ilgisi olmadığı gibi, doktorların sorunlarıyla da alakası bulunmayan Türk Tabipler Birliğidir. Kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere adamış Tabipler Birliğinin yönetici tayfası, doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok siyasetle iştigal etmekte ara sıra hekimlik yapmaktadır" dedi.

TTB için "tıbbi atık" ifadesini kullanan Yalçın, Birliğin Covid-19 salgınıyla ilgili verdiği rakamların şişirildiğini öne sürdü ve "Bunlar hastalığın yayılma sürecinde erişilen gün sayısıyla çarpıldığında sadece Ankara’da milyonlarca hasta tablosu varmış gibi görünmektedir" dedi.

Yalçın “Artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanı gelmiştir. Akla en uygun olan şey, sağduyulu doktorlar ordusunun Marksist azınlığı temsil eden Tabipler Birliğinin tekelinden kurtarılarak özgür ortamda hak ve çıkarlarını savunabilecekleri başka bir meslek odası oluşturabilmelerinin önünün açılmasıdır” diye konuştu.