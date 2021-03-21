MHP'li Yönter, Gergerlioğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hedef aldı.
Yönter, "Ö.Faruk Gergeroğlu’nun yeni adresi artık cezaevi...Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu, Gergeroğlu Gazi Meclis’ten yatağıyla birlikte atıldı...Artık yeni koğuşunda ranzaya değil yere serer yatağını..." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'i terk etmeyen Gergerlioğlu'nu hedef almıştı.