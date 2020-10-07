MHP'li Yalçın'dan Prof. Dr. Çilingiroğlu’na tehdit: Dilini kökünden kopartırız

Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu "Şimdiki Zaman Siyaset" programına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği ve Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dönük çağrısını eleştirmişti.

“Tabipler Odası diyor ki 'Ankara’da sadece 4 bin vaka görüyoruz' Oradan Bahçeli çıkıp diyor ki… Ya kardeşim ben zaten Bahçeli’yi anlamış değilim. Bahçeli iptal etsin MHP’yi, geçsin AKP’ye. Orada el kaldırsın. Niye ayrı bir partisi var, anlamış değilim" diyen Çilingiroğlu, "Belki siz daha iyi anlıyorsunuz. Bahçeli’ye saygım sonsuz. Çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odası’nı kapatmamız lazım. Anayasa Mahkemesi’ni kapatmamız lazım' İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biri Amerika’da çıkıp Supreme Court’u [ABD Yüksek Mahkemesi] kapatacağım diyebilir mi? Size soruyorum, diyebilir mi?” ifadesini kullanmıştı.

Çilingiroğlu'nun bu açıklaması sonrası tehdit dolu sözler kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mehmet Çilingiroğlu adlı sözde bilim adamı ve FETÖ’cü müptezel, CHP’nin borazanı Halk TV’de bu gece fevkalade seviyesiz, edepsiz ve ahlak dışı ifadelerle Genel Başkan'ımız sayın Devlet Bahçeli’ye saldırdı. Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız" dedi.

Halk TV'yi de hedef alan Yalçın, RTÜK'e çağrıda bulundu, "Sayın Genel Başkan'ımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak, FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyor, bu maksatlı ve rezil yayın anlayışı hakkında işlem yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.