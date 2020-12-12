MHP'li Yalçın: HDP/PKK, kâmilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Bahçeli'nin "HDP kapatılmalıdır" sözlerinin ardından HDP'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

"Terör uzantıları yine hadlerini aşmış...Bize ağzımızı kapatmamızı söyleyen HDP, kanlı bir terör örgütünün her açıdan tescilli siyasi ayağı, terör örgütü icra kurulunun üyesidir. Partinin karar mekanizması Kandil ve İmralı’dır" diyen Yalçın, "Bu partinin suç şebekesi olduğunun somut ve sabit delilleri çoktur. İnsan taciri HDP; masum çocukları, gelecek hayalleri kuran delikanlıları kaçırıp esir etmekte; dağda ve kırsalda gençliklerini satarak canlarını almaktadır" ifadesini kullandı.

Yalçın, HDP'ye yönelik açıklamalarına şöyle devam etti:

Milletimizin tek istediği, eli kanlı katiller sürüsü PKK’nın ve onun emirlerini yerine getiren HDP’nin istismarından kurtarılmasıdır. HDP’nin ayakta tutmaya çalıştığı terör şebekesinin kapanışını ve tükenişini sabırla bekleyeceğiz.

HDP/PKK halk düşmanıdır, tabiat ve insanlık düşmanıdır. Terör örgütü HDP/PKK, kâmilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür. Ağızları kapatılması gereken kravatlı mazbatalı Güruhtur.

Tükeniş aczinin sevkiyle gözü dönen ve kudurmuş bu iğrenç HDP artık yolun sonuna gelmiştir. 21. yüzyılda, kuzu postuna bürünmüş iki ayaklı sırtlanlara ve demokrasi havarisi kılığına girip insanlık dışı suç işleyen katil sürülerine yer yoktur.