MHP'li vekilin oğlu ile Thodex'in kurucusu ortak çıktı

Dolandırıcılık iddialarının ardından internet sitesini kapatan ve borsada işlemleri durduran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği ortaya çıktı. Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) kaçtığı öne sürüldü.

Thodex skandalında hesaplarına ulaşamayan 400 bin kişinin mağdur olduğu iddia edildi. Thodex’te aylık 100 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın kaybolduğu öne sürüldü.

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Özer için Kırmızı Bülten talebinde bulunuldu.

Bakanlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Thodex aralarında oyuncu, şarkıcı, modellerin de olduğu birçok ünlü isimle çalıştığı reklam kampanyalarıyla gündeme gelmişti. Şirket sahibi Fatih Özer’in, 3 gün arayla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Fatih Özer'in bakanlarla fotoğrafları.

Özer’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Bakan Soylu ve Çavuşoğlu'ndan "Özer'i tanımıyorum" açıklaması geldi. Ancak Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

MHP'li vekilin oğlunun adını verdi

Cumhuriyet'ten Furkan Karabay'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Özer’i tanımadığını söyledi. Çavuşoğlu, Fatih Özer’in 26 Aralık 2019 tarihinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı

MHP’li vekil Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın, Çavuşoğlu’yla görüşmesine Fatih Özer’i de dahil etmesi ikilinin birbirini tanıdığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Sancaklı ile Thodex sahibinin ortak olduğu şirket

Thodex skandalının ardından, 27 yaşındaki Fatih Özer ile MHP’li vekil Sancaklı’nın 24 yaşındaki oğlunun ortaklığının olduğunu ortaya çıktı.

Ticaret Sicili’nde yer alan bilgiler araştırıldığında, Mert Sancaklı ve Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020 tarihinde "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri" adlı bir şirket kurduğu görüldü. Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan.

Özer ve Sancaklı'nın ortak şirketinin ticaret sicil kaydı

Çavuşoğlu’nun "Fatih Özer’i tanımıyorum" deyip Mert Sancaklı’nın adını vermesi, ardından Thodex sahibi ile MHP’li vekilin oğlunun ticari ilişkisi akıllarda soru işaretine yol açtı.

Habere göre, MHP’li Saffet Sancaklı aramalara ve mesajlara herhangi bir yanıt vermedi.