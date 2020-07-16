MHP'li vekil söylemişti: Rabia Naz davasında polis ve şoför ifade vermedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de katıldığı bir programda, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için TBMM'de kurulan komisyon hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Enginyurt, polis ve şoförün komisyona ifade vermediğini açıkladı.

Enginyurt'un açıklamaları şöyle:

"Rabia Naz Araştırma Komisyonu üyesiyim, raporu bu hafta tamamladık. Polis bile gelip ifade vermedi bize. 'Vermiyorum' dedi, böyle deyince alamıyorsunuz. Vatandaş dedi ki şoför, "Gelmiyorum" dedi. Gelmedi, ifade vermedi. Dolayısıyla bir polisin, bir vatandaşın gelip ifade vermediği bir komisyonda 'Hulusi Akar, Hakan Fidan niye ifade vermedi' diye bence suçlamamak gerekir."