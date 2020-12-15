MHP'li Sancaklı, Süper Lig kulüplerinin borcunu açıkladı

MHP'nin futbolcu vekili Saffet Sancaklı, Türk futbolundaki problemleri aşmak için spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasının çıkması gerektiğini belirtti.

Sancaklı, "Süper Lig'deki 18 takımın borcu 2017'de 7 milyar lirayken, 2020'de yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı. Bu durum kulüplerin çoktan battığını gösteriyor" dedi.

Duruma geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliği'nin müdahale ettiğini söyleyen Sancaklı, "Bu kulüpler neden bu durumda? Türk futbolunu yöneten bin kişi var. Yönetim kurullarında o bin kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?" ifadelerini kullandı.