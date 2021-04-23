MHP'li Sancaklı oğlunun ortak olduğu şirketi anmadı, 'Thodex'le bağı yok' dedi

MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, 2 milyar dolarlık vurgun yapıp Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in oğlu Mert Sancaklı ile ortaklığının ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Faruk Fatih Özer ve Mert Sancaklı ile 26 Aralık 2019 tarihinde yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıkmış, Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, tanımadığını belirttiği Özer'in MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ettiğini söylemişti.

O gün Çavuşoğlu ile görüşen Faruk Fatih Özer ile MHP'li vekilin oğlu Mert Sancaklı'nın 28 Eylül 2020 tarihinde "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri" adlı bir şirket kurdukları ortaya çıkmıştı.

MHP'li vekil Saffet Sancaklı bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada oğlunun Thodex ile bağı olmadığını söyledi. Oğlunun kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan olan "Hoppara" adlı şirketteki ortaklığına ise değinmedi.

Sancaklı "Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi" diye nitelediği MHP'de "şerefiyle" milletvekilliği yaptığından söz ettiği açıklamasında "Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim" dedi.

Sancaklı "Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır" diye belirtti.