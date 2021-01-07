MHP'li isim cinsel istismardan tutuklandı

Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı Güvemalan Köyü’nde market işleten Mehmet D. 24 yaşındaki engelli gence tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ANKA'da yer alan habere göre, olay, geçen 2 Ocak’ta, Çanakkale’in Biga İlçesi’ne bağlı Güvemalan Köyü’nde meydana geldi. Köyde fırın ve market işleten evli, 3 çocuk babası ve bir torun sahibi Mehmet D. iddiaya göre, uzaktan akrabası olan yüzde 80 zihinsel engelli 24 yaşındaki N.T.’ye işyerinde cinsel istismarda bulundu.

N.T.’nin babasına cinsel saldırıya uğradığını anlatması üzerine önce Köy Muhtarı Mehmet Öner, ardından da jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma ekipleri, baba A.T.’nin şikayeti üzerine Mehmet D.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mehmet D’nin 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde MHP’nin Biga’ya bağlı Gümüşçay Beldesi Belediye Başkan Adayı olduğu, ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi.