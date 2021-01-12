MHP'li başkan kızını başdanışman yaptı, soruşturma başlatıldı

Mülkiye müfettişleri, Kütahya Belediyesi’ne ilişkin raporunda, MHP’li Başkan Prof. Dr. Alim Işık’ın kızı avukat İmran Işık’ın belediyede başdanışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığını saptadı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, raporda başkan Işık’ın müdürlere hitaben bir toplantıda kızına ilişkin “Sözü sözümdür. Talimatı talimatımdır” dediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu rapor sonrası Işık hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma kararının tebliğ edildiği öğrenildi.

Söz konusu kararda özetle şöyle denildi: “Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü İsmail Küçüksarı ve Mali Hizmetler Müdürü Erdem Özdoğan’ın belediyede hiçbir resmi sıfatı olmayan birine belediyenin personeliymiş gibi muamele yapmalarını, toplantı yapmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmadığı anlaşıldı.”