MHP'li Baki Ersoy: Ben vurmadım, arbede yaşandı

Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran localarının bir milletvekili ile kardeşi tarafından basıldığını, iki kişinin yumruklandığını açıklamıştı. Dalgakıran olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti.

Dalgakıran'ın söz ettiği milletvekilinin MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy olduğu ortaya çıkmıştı.

Ersoy bir açıklama yaparak locaya saldırmadığını ileri sürdü. Ersoy yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran’ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, ‘Kimlere hizmet ediyorsunuz’ sorusunu akıllara getiriyor."