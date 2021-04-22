MHP'den 'Nutuk' kararı: Ülkü Ocakları Başkanı görevden alındı

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk'unun okullarda öğrencilere dağıtılmasını "uygun bulmamış", kararın ortaya çıkması sonrası milli eğitim müdürü görevden alınmıştı.

Bu gelişmenin ardından ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okullarda Nutuk dağıtılması için başvuru yapan Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı da görevden alındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, olayı "Nutuk dağıtılmasını yasaklayan Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alınmasını anlıyorum ancak; Nutuk dağıtmak isteyen Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı’nın cezalandırılarak görevden alınmasını anlayamıyorum" sözleriyle paylaştı.