MHP’den Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli'ye yaptığı çağrıya yanıt

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yaptığı “Türkiye’yi seçime götür” çağrısına yanıt verdi.

Partisinin Isparta İl Kongresi’nde konuşan Akçay, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi Alzheimer hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir.

Akçay sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, "Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık’... Türkiye’yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" demişti.