MHP'den ihraç edilen vekilin yeni partisi belli oldu

AKP'ye yönelik eleştirileri sonrası "Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı" gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Enginyurt için yarın DP Genel Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Enginyurt'un sonraki yerel seçimlerde Ordu'da belediye başkan adayı olmak istediği, DP'ye katılma adımının da bununla ilgili olduğu iddia edildi.

Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti.